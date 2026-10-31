Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones

La reforma de la Caja Fiscal reduciría cerca del 21% del déficit anual promedio previsto para 2027-2031, pero los recursos aún serían insuficientes para pagar las jubilaciones y pensiones. En una entrevista con ABC Color, el economista Jorge Garicoche planteó que Paraguay necesita una revisión de todo su sistema previsional.

La Caja Fiscal tendría un déficit promedio de US$ 631 millones por año entre 2027 y 2031, pese a la reforma que fue oficializada por el Presidente Santiago Peña en marzo de este año, según las estimaciones del Informe de las Finanzas Públicas 2026 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin los cambios, el faltante llegaría a US$ 796 millones anuales.

La diferencia sería de US$ 165 millones por año. Las nuevas reglas aliviarían las necesidades de financiamiento, aunque el Estado aún tendría que destinar recursos adicionales al sistema de jubilaciones y pensiones del sector público.

Cabe recordar que el déficit aparece cuando el dinero que recibe la Caja Fiscal no alcanza para cubrir sus pagos. La reforma modifica los aportes y las condiciones de jubilación, pero las proyecciones del MEF muestran que esa brecha persistiría.

¿A cuánto asciende el déficit a agosto de este año?

En esa línea, cabe recordar que al mes de agosto del presente año, la Caja Fiscal acumula un déficit cercano a los US$ 280 millones, esto pese a las recientes reformas que se introdujeron en el sistema. El resultado alcanzado al octavo mes muestra una leve desaceleración del saldo rojo, pero que sigue impactando fuertemente las finanzas públicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caja Fiscal: ¿Qué es y por qué afecta al bolsillo de todos los paraguayos y paraguayas?

¿Qué proponen para el sistema de pensiones?

En ese sentido, Garicoche ubicó la reforma previsional entre los asuntos que Paraguay debe atender antes de que aumente la presión sobre las finanzas públicas.

Su planteamiento supera los cambios en un régimen particular. A su criterio, dijo que es necesario revisar “no solamente la caja de IPS, no solamente la Caja Ferroviaria, no solamente la Caja Fiscal, sino de todo el sistema de pensiones”.

Afirmó que esta postura corresponde a su diagnóstico sobre las reformas urgentes que necesita el país.

Déficit de la Caja Fiscal: qué significa la reducción del 21%

La disminución aproximada del 21% corresponde al promedio anual estimado para 2027-2031. No implica que el faltante bajaría en esa proporción cada año ni que desaparecería al final del periodo.

Parte de las necesidades futuras responde a compromisos que el sistema ya asumió, detalla el informe del MEF. Es decir, los cambios en las reglas deben coexistir con los pagos a las personas que ya accedieron a sus beneficios. Por eso, una reducción del déficit no equivale a que los ingresos alcancen para cubrir todos los gastos.

Para 2040, el faltante llegaría a US$ 1.623 millones con reforma

Para 2030, el MEF estima un déficit de alrededor de US$ 758 millones con las nuevas medidas. Sin ellas, alcanzaría aproximadamente US$ 954 millones.

La proyección para 2040 eleva el faltante con reforma a US$ 1.623 millones. Bajo las reglas anteriores, superaría los US$ 2.000 millones.

Los ajustes moderarían el aumento del déficit, pero no cambiarían su dirección, ya que el monto en dólares sería mayor en 2040 que en 2030, incluso con la reforma, detalla el Informe.

Para 2031, la brecha equivaldría aproximadamente al 1,1% del producto interno bruto (PIB), frente al 1,4% previsto sin los cambios. El PIB mide el valor de lo que produce el país y permite comparar el faltante con el tamaño de la economía.

Aporte estatal del 10% no sería el límite para cubrir las obligaciones

La reforma incorpora un aporte estatal equivalente al 10% de la remuneración imponible, que es el salario sobre el cual se calculan los aportes. Ese porcentaje integra partidas destinadas a obligaciones del sistema.

El informe establece que cuando los recursos resulten insuficientes: “El Estado deberá cubrir el monto adicional correspondiente”.

Como antecedente legislativo, la Cámara de Diputados sancionó el 17 de marzo de 2026 la versión de la reforma que aprobó el Senado y remitió el proyecto al Poder Ejecutivo.

Lea más: Déficit de la Caja Fiscal llega a US$ 249 millones en siete meses

Los US$ 165 millones son un alivio previsto, no un ahorro concretado

Las cifras del MEF son proyecciones actuariales, es decir, cálculos sobre el comportamiento futuro del sistema. El modelo contempla a los aportantes actuales y a las personas que ingresarían más adelante.

Por eso, los US$ 165 millones de reducción anual promedio representan un efecto esperado. El resultado dependerá de los supuestos sobre los afiliados y las finanzas de la Caja Fiscal, que aún necesitaría recursos adicionales para cumplir sus compromisos.

Lea más: Saldo rojo en Caja Fiscal avanza aceleradamente: Sepa a cuánto llegó el déficit a febrero