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Policiales
31 de octubre de 2026 - 07:00

Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López

Mujer vestida casualmente de pie junto a bomberos en la noche, con vehículos de emergencia y luces encendidas al fondo.
Un accidente automovilístico ocurrió en San Lorenzo, dejando un saldo de un fallecido y tres heridos.

SAN LORENZO. El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 02:00 de este sábado, frente al Shopping Pinedo, en San Lorenzo. Un automóvil Toyota IST fue impactado en la parte trasera por una camioneta Audi Q7. La víctima fatal viajaba como acompañante en el primer vehículo.

Por ABC Color y Lucía González
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Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró en la madrugada de este sábado sobre la avenida Mariscal López, frente al Shopping Pinedo, en la ciudad de San Lorenzo. El hecho involucró a dos vehículos y dejó como saldo un fallecido y tres personas heridas.

Lea más: Confirman tres muertos y una herida grave tras violento choque entre camión y automóvil en Mbocayaty

La víctima fatal fue identificada preliminarmente como Matías Eduardo González, quien viajaba como acompañante en un automóvil Toyota IST, de color negro, año 2003. Según el informe policial, paramédicos del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) constataron que el joven falleció en el lugar.

El automóvil era conducido por Marilia Janet Méndez, quien iba acompañada de otras cuatro personas.

Dos de las víctimas, identificadas como Néstor Sebastián Candia Méndez, de 18 años, y César Daniel Flores Céspedes, también de 18 años, resultaron heridas y fueron trasladadas hasta el Hospital de Calle’i y el Hospital CEME, respectivamente.

En tanto, otras dos ocupantes del Toyota IST, identificadas como Blanca Beatriz González Medina y Valeria Noemí Duarte Méndez, de 19 años, no presentaban lesiones, según el reporte policial.

El segundo vehículo involucrado fue una camioneta Audi Q7, de color negro, año 2018, que estaba al mando de Jorge Antonio Romero Gómez.

De acuerdo con el relato preliminar de la Policía Nacional, ambos rodados circulaban en el mismo sentido, por el carril derecho y con dirección a Asunción, cuando, por circunstancias que todavía se desconocen, la camioneta Audi impactó contra la parte trasera del Toyota IST.

A raíz del fuerte impacto, el automóvil Toyota sufrió importantes daños materiales. Bomberos voluntarios acudieron al sitio para asistir a las personas afectadas, mientras que también fue convocado un médico forense para los procedimientos correspondientes.

La Policía informó que el cuerpo de la víctima fatal será sometido a una prueba de AFIS para confirmar plenamente su identidad. El procedimiento continúa en curso para determinar las circunstancias del accidente.

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