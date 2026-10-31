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31 de octubre de 2026 - 09:10

AUDIO: Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López

Mujer vestida casualmente de pie junto a bomberos en la noche, con vehículos de emergencia y luces encendidas al fondo.
Un accidente automovilístico ocurrió en San Lorenzo, dejando un saldo de un fallecido y tres heridos.
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