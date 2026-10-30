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Nacionales
30 de octubre de 2026 - 21:01

Gremio de ginecólogos emite comunicado en respaldo al doctor Miguel Ruoti Cosp

La FPGO señaló que Ruoti Cosp se desempeñó como profesor titular y jefe del Servicio y Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
La FPGO señaló que Ruoti Cosp se desempeñó como profesor titular y jefe del Servicio y Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).Lucía González

La Federación Paraguaya de Ginecología y Obstetricia (FPGO) pide que se esclarezcan las acusaciones de manera objetiva.

Por Lucía González
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La Federación Paraguaya de Ginecología y Obstetricia (FPGO) se pronunció en respaldo al Prof. Dr. Miguel Ruoti Cosp, luego del informe que se dio a conocer tras la intervención realizada en la Cátedra y Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.

En el documento, la organización destacó la trayectoria gremial, académica, científica y docente del médico, a quien reconoció por sus contribuciones a la formación de especialistas y al desarrollo de la ginecología y obstetricia en Paraguay.

La FPGO destacó el desempeñó del Dr. Ruoti como profesor titular y jefe del Servicio y Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Asimismo, resaltó su participación en instituciones científicas nacionales e internacionales, además de su formación especializada como cirujano fetal en el Hospital de Niños de México, en Guadalajara.

Según la federación, esa preparación contribuyó al desarrollo progresivo de la cirugía fetal intrauterina en el Hospital de Clínicas, ampliando el acceso a procedimientos de alta complejidad para pacientes de distintos puntos del país.

Lea más: Hospital de Clínicas: presentan denuncia penal luego de hallar irregularidades en cirugías fetales

La organización gremial manifestó su preocupación por las acusaciones y descalificaciones públicas que, a su criterio, afectan la honorabilidad y reputación del profesional.

En ese sentido, sostuvo que su valoración se basa en la trayectoria institucional del médico, aunque aclaró que su respaldo no implica desconocer el derecho a presentar denuncias ni la necesidad de investigar los hechos que sean objeto de cuestionamientos.

La entidad consideró que ninguna acusación debe convertirse en una condena pública anticipada, al margen de las garantías constitucionales y de los procedimientos correspondientes.

En otro apartado, la FPGO expresó su respaldo al equipo multidisciplinario de profesionales que desarrolla procedimientos de cirugía fetal en el Hospital de Clínicas, al destacar la importancia de su labor y de los avances científicos en beneficio de la salud materno-fetal.

Lea más: Hospital de Clínicas: Consejo Directivo postergó tratar las muertes de fetos durante cirugías intrauterinas

La federación reafirmó, además, el derecho de toda persona a presentar denuncias y solicitar investigaciones, así como la importancia de garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la protección de la honra y reputación de las personas involucradas.

Finalmente, la organización pidió que las controversias y los cuestionamientos sobre actuaciones profesionales sean esclarecidos mediante los mecanismos institucionales y legales correspondientes, con objetividad, transparencia y criterios técnicos, científicos y éticos.

La FPGO concluyó que la defensa de los derechos de las pacientes y del personal de salud debe coexistir con el respeto a la dignidad, la honorabilidad y las garantías constitucionales de los profesionales involucrados.

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