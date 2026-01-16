La Primera Mañana
16 de enero de 2026 - 08:27

AUDIO: Oficinas del Gobierno: mudanzas al Puerto de Asunción comenzarían en marzo, según MOPC

Unos US$ 100 millones se invirtieron en las oficinas de Gobierno, en el ex-Puerto de Asunción. Muy pocas se utilizan.
Arcenio Acuña Rojas