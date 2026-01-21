La Primera Mañana
21 de enero de 2026 - 08:10

AUDIO: Octavo atentado contra una estancia en Yasy Kañy: Desde Fiscalía hablan de intento de “quema de archivo” a testigo clave en caso de Rubén Villalba

Fiscalía investiga presunto ataque con explosivo en Canindeyú
