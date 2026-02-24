La Primera Mañana
24 de febrero de 2026 - 08:08

AUDIO: Mades ordenó a arroceros suspender de forma inmediata bombeo del Río Tebicuary

Mades ordena el cese del bombeo de agua en la cuenca baja del río Tebicuary ante la baja del nivel del cauce, mientras se realizan fiscalizaciones en zonas arroceras de Misiones y Paraguarí.
