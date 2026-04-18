“Vitamina” Sánchez palpita el Clásico: “Entiendo que Olimpia sabe jugar este tipo de partidos”

El argentino no espera un partido abierto o vistoso, sino más bien una batalla táctica condicionada por la urgencia de ambos bandos. Sobre sus expectativas, el estratega señaló. “En principio, con las dificultades que ha tenido también Cerro, como nosotros, con el partido entre semanas... se vive con mucha ilusión, con mucha emoción. Imagino un Clásico más bien cerrado, de dos equipos con necesidades. Cerro necesita ganar para meterse de vuelta en la lucha. En caso de que ganemos nosotros, sería un resultado bien conveniente porque ya restarían 15 puntos y podríamos llegar a sacar 9 de ventaja. Probablemente de los más lindos, pero bueno, entiendo que Olimpia sabe jugar este tipo de partidos y nos preparamos para eso”.
La clave: Intensidad y atención a los detalles
Al ser consultado sobre dónde se definirá el encuentro y si el mediocampo será la zona de mayor fricción, “Vitamina” hizo hincapié en el control emocional y los imponderables del juego. “Yo creo que, primero, hay que jugarlo con la intensidad que corresponde. Y muchas veces se definen los partidos en el medio, pero después puede pasar cualquier cosa. A lo mejor una pierna un poquito más alta y ya significa una tarjeta, que después sea amarilla o roja y ya te condiciona; cambia todo. Hay que cuidar esos detalles que, a la larga, pueden ir haciendo que el partido tome algún camino u otro. Hay que estar bien atentos, ser inteligentes, sí vivirlo con intensidad, pero bueno, teniendo ciertos recaudos”.
El momento de Olimpia y la ventaja en la tabla
A pesar de la paridad histórica, el técnico argentino no ocultó la satisfacción por el presente del Decano, que llega tras haber ampliado su distancia en la cima durante la fecha anterior. “Nosotros estamos bien. No sé si mejor o peor. Entiendo que a cualquiera de las dos partes, si le preguntan, le gustaría llegar obviamente con seis puntos de diferencia a este partido y esa parte, por fortuna, nos toca a nosotros. Desde ese lugar de lo numérico sí estamos bien... claramente venimos un poco mejor, obviamente por nuestra posición en la tabla y porque tuvimos la posibilidad en la fecha anterior de ampliar la diferencia de cuatro a seis”.
El análisis del rival: Entre la urgencia y lo imprevisible
Finalmente, Sánchez se refirió a Cerro Porteño, un equipo que estrena proceso y que, según su visión, se verá obligado a proponer debido a la coyuntura del torneo. “El rival, obviamente, no es fácil de analizar hoy; Ariel (Holan) lleva cuatro partidos trabajando con el equipo, se ha visto la necesidad de hacer muchos cambios y ha habido poco tiempo de trabajo. A veces es difícil en tan poco tiempo poder encontrar un patrón de juego. Sí, entendemos que es un equipo que va a salir a buscar el partido... más que nada teniendo en cuenta las necesidades propias de la tabla de posiciones, los tiempos, la cantidad de partidos que quedan y la diferencia que hay hoy entre Olimpia y Cerro. Eso nos da un poco la pauta de lo que creemos que va a ser el rival”.