“Vitamina” y el elogio a Richard Ortiz: “Va a estar en el corazón de los hinchas de Olimpia por siempre”

Para el estratega argentino, contar con un futbolista de la trayectoria de Ortiz es un privilegio que trasciende lo táctico. Al ser consultado sobre el peso y la importancia del mediocampista en un compromiso de tal magnitud, Sánchez fue contundente. “Nosotros, los técnicos, dirigimos distintos niveles de futbolistas. Y cuando empezamos a repasar y con el correr del tiempo nos vamos enterando todos los logros de nuestro futbolista. En este caso, hablando puntualmente de Richard, 500 partidos con esta camiseta y va a jugar el Clásico 49”.

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Más allá de la regularidad, el técnico resaltó la capacidad del capitán para sostenerse en la élite durante casi medio centenar de enfrentamientos ante el tradicional rival, un hecho que, a su criterio, lo posiciona en un lugar de privilegio en la historia de la institución. “Con todo lo que significa el Clásico, toda la tensión que conlleva, pensar que este tipo va a participar casi 50 veces de este maravilloso Clásico es increíble. Yo creo que esos números hablan por sí solos de lo que significa Richard Ortiz para esta institución. Claramente es un ídolo vigente y, el día que no juegue más, va a ser recordado, me parece, como un gladiador y de la mejor manera por los hinchas. Va a estar en el corazón de los hinchas de Olimpia por siempre”.