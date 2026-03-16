La Primera Mañana
16 de marzo de 2026 - 08:50

AUDIO: Criptominería y crimen organizado: Desde DNIT aumentan controles

Condenados por criptominería - ANDE De Silvana Bogarin <silvana.bogarin@abc.com.py> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 13-12-2025 11:27 13-12-2025
Condenados por criptominería - ANDE De Silvana Bogarin <silvana.bogarin@abc.com.py> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 13-12-2025 11:27 13-12-2025Gentileza

El director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, refirió que la institución sigue fortaleciendo los controles sobre las operaciones con criptomonedas en Paraguay. Indicó que el sector mueve importantes sumas de dinero en el país.