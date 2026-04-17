La Primera Mañana
17 de abril de 2026 - 08:23

AUDIO: Caso intendente de Mayor Martínez: Desde TSJE lamentan limitaciones de Ley de Financiamiento Político

Los cuatro tomos de la operación Scar de la Policía y la Fiscalía se encontraron en la casa de uno de los investigados, el intendente de Mayor Martínez.
Los cuatro tomos de la operación Scar de la Policía y la Fiscalía se encontraron en la casa de uno de los investigados, el intendente de Mayor Martínez.