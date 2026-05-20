La Primera Mañana
20 de mayo de 2026 a la - 08:44

AUDIO: Ley de Energías Renovables: ¿en qué consiste lo que reglamentó Peña?

Javier Giménez, vestido con traje oscuro y corbata verde, escucha atentamente en un set de televisión con tablet y vaso de agua.
Javier Giménez participó en el programa Mesa de Noticias, conducido por Enrique Vargas Peña, en un set de televisión.Claudio Ocampo