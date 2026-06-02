La Primera Mañana
02 de junio de 2026 a la - 13:54

AUDIO: Llamativo proyecto de “emergencia vial” habilitaría compras rápidas al “ahijado” de Bachi

José Oviedo (Senador Cruzada Nacional) en sesión del Senado
José Oviedo (Senador Cruzada Nacional) en sesión del Senado