La Primera Mañana
03 de junio de 2026 a la - 09:24

AUDIO: Botulismo: ¿cómo saber si un alimento está contaminado?

Hombre de pie con camisa verde, tosiendo y cubriendo su boca, en un fondo blanco y sin otros elementos visibles.
Un hombre se muestra con signos de incomodidad tras los casos de botulismo alimentario confirmados en el Ministerio de Salud.Gentileza