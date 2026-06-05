Denuncian “apriete” por negociado en la ANDE: titular del ente estaría renunciante

El secretario general de la Sitrande, Adolfo Villalba, denunció “un apriete que está haciendo el Gobierno” con la firma inglesa Atome, de hidrógeno verde, representada en el país por James Spanding. Según el sindicalista, los representantes del Gobierno le dijeron al presidente de la ANDE, Félix Sosa, “firmá o te vas”, a lo que este respondió: “Me voy nomás, pero en estas condiciones no se va a firmar”.

Detalló que es un momento muy difícil para la estatal y que incluso como organización preparan acciones de inconstitucionalidad contra los decretos N° 5.306 y 5.861, que fijan tarifas eléctricas preferenciales a largo plazo para grandes industrias e inteligencia artificial.

“En estos momentos, nosotros tenemos información de que una de las firmas, la de hidrógeno verde, que se llama Atome, es la que quiere hacerle firmar al presidente un contrato que va a perjudicar a la ANDE porque tiene que firmar un contrato a US$ 30 (por cada MW/h) por 15 años, al cual por supuesto nosotros nos oponemos tenazmente, y entiendo que está en juego el cargo del presidente con respecto a eso. Es un apriete que está haciendo el Gobierno”, precisó.

Sostuvo que este contrato “atenta contra el pueblo”, porque regala energía a la empresa inglesa mediante un contrato que tildó de “aberración”.

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“Es una mafia y nosotros anunciamos que vamos a pelear con toda nuestra fuerza, vamos a recurrir al defensor del Pueblo, a la Procuraduría, al Senado, a los campesinos y a todo el mundo, hasta el Papa si es necesario para atajar, porque no vamos a permitir. Y si creen que porque sale Félix Sosa va a venir otro presidente a firmar ese contrato... Y puede ser que firme, pero va a tener que firmar con la cabeza rota de varios de nosotros, porque vamos a estar enfrente de la ANDE y vamos a hacerle guerra al que venga a firmar, porque no le vamos a permitir”, advirtió.

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