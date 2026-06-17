La Primera Mañana
17 de junio de 2026 a la - 08:07

AUDIO: Salario mínimo: ¿Habrá un aumento mayor al previsto? Meza adelanta qué evalúa Peña

El vicepresidente de la Cámara Baja y aliado cartista, Hugo Meza dijo estar de acuerdo en analizar "caso por caso" el posible juicio político a ciertos ministros de Corte.
El vicepresidente de la Cámara Baja y aliado cartista, Hugo Meza dijo estar de acuerdo en analizar "caso por caso" el posible juicio político a ciertos ministros de Corte.Foto Gentileza