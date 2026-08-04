Esta es la diferencia salarial entre los empleados del sector público y privado

La evolución muestra que el crecimiento no fue uniforme por género. En 2017, la diferencia entre el ingreso promedio de hombres y mujeres era de G. 434.200; en 2026 se elevó a G. 779.400. De esta manera, la brecha absoluta se amplió en G. 345.200. En términos relativos, el ingreso femenino representaba 82,5% del masculino en 2017, mientras que en 2026 descendió a 78,6%.

Por categoría ocupacional, los empleados y obreros públicos registraron los ingresos más altos en ambos periodos. El promedio total avanzó de G. 3.529.700 a G. 5.320.000, con un aumento de G. 1.790.300, o 50,7%, la mayor expansión entre las categorías analizadas. Entre los hombres, el ingreso creció G. 2.140.300, equivalente a 58,6%, hasta G. 5.795.600. En las mujeres aumentó G. 1.464.700, o 43,1%, hasta G. 4.863.200.

En el empleo privado, el ingreso promedio subió de G. 2.426.700 a G. 3.465.100, una variación absoluta de G. 1.038.400 y relativa de 42,8%. Los hombres registraron un crecimiento de G. 1.139.500, o 47,5%, mientras que las mujeres sumaron G. 807.200, o 32,3%.

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Los trabajadores independientes elevaron su ingreso promedio de G. 2.032.800 a G. 2.836.500, con una mejora de G. 803.700, o 39,5%. El ingreso de los hombres aumentó G. 971.400, o 41,7%, hasta G. 3.298.900, mientras que el de las mujeres creció G. 590.600, o 37,7%, hasta G. 2.157.500.

En el trabajo doméstico, el promedio total creció de G. 1.278.300 a G. 1.908.600, un aumento de G. 630.300, o 49,3%. Fue la única categoría donde el ingreso femenino creció más que el masculino: las mujeres pasaron de G. 1.234.300 a G. 1.878.600, con una suba de G. 644.300, o 52,2%; los hombres avanzaron G. 537.200, o 28,7%, hasta G. 2.407.000.

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Finalmente, la estructura relativa de ingresos también se mantuvo estable: el empleo público encabezó la escala, seguido por el empleo privado, el trabajo independiente y el trabajo doméstico. Sin embargo, se amplió la distancia entre los extremos, tal como revelan los datos oficiales.

La diferencia entre el promedio del sector público y el trabajo doméstico pasó de G. 2.251.400 en 2017 a G. 3.411.400 en 2026. A su vez, el ingreso privado superó al independiente por G. 393.900 en 2017 y por G. 628.600 en 2026.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones