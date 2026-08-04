Alerta de Meteorología: estas son las zonas con riesgo de tormentas fuertes este martes

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial este martes ante la persistencia de un sistema de tormentas que afecta al centro y sur de la Región Oriental, además del sur-centro de la Región Occidental o Chaco.

Según el reporte, se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad y una alta probabilidad de caída de granizos.

Además, la DMH advirtió que no se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo durante la mañana.

El aviso, emitido poco después de las 05:30, señala que el sistema de tormentas continúa afectando el área de cobertura, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales de la DMH.

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Zonas bajo aviso meteorológico

Las zonas afectadas por el aviso meteorológico son: