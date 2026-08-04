Clima
04 de agosto de 2026 a la - 06:35

Alerta de Meteorología: estas son las zonas con riesgo de tormentas fuertes este martes

Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.
Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.

Un aviso meteorológico alerta sobre lluvias con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo durante la mañana de este martes. El área de cobertura comprende Asunción y varios departamentos del centro y sur del país.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial este martes ante la persistencia de un sistema de tormentas que afecta al centro y sur de la Región Oriental, además del sur-centro de la Región Occidental o Chaco.

Según el reporte, se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad y una alta probabilidad de caída de granizos.

Además, la DMH advirtió que no se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo durante la mañana.

El aviso, emitido poco después de las 05:30, señala que el sistema de tormentas continúa afectando el área de cobertura, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales de la DMH.

Lea más: Clima en Paraguay: Asunción y 9 departamentos en alerta por tormentas

Zonas bajo aviso meteorológico

Las zonas afectadas por el aviso meteorológico son:

  1. Asunción
  2. Norte de Concepción
  3. Oeste de San Pedro
  4. Oeste de Misiones
  5. Oeste de Paraguarí
  6. Central
  7. Ñeembucú
  8. Presidente Hayes
  9. Sureste de Alto Paraguay.