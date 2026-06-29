La Primera Mañana
29 de junio de 2026 a la - 07:44

AUDIO: Calles bloqueadas en microcentro: así será el operativo para el Paraguay vs. Alemania

Calle en Asunción con pantalla gigante instalada, iluminada, rodeada de edificios, sin personas visibles en el primer plano.
La Policía Nacional implementa bloqueos en calles del microcentro de Asunción ante el partido por dieciseisavos de final.Brian Cáceres