La Primera Mañana
29 de junio de 2026 a la - 07:46

AUDIO: Paraguay enviará a 32 militares para tareas de búsqueda y rescate tras terremotos en Venezuela

TOPSHOT - A rescue dog from the Argentine search and rescue team searches for bodies in the rubble of a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, on June 28, 2026, following twin earthquakes. Thousands of rescuers, relatives and volunteers dig day and night through mounds of concrete to find survivors of the earthquakes that struck Venezuela more than three days ago, leaving nearly 1,500 dead and tens of thousands missing. (Photo by Miguel MEDINA / POOL / AFP)
TOPSHOT - A rescue dog from the Argentine search and rescue team searches for bodies in the rubble of a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, on June 28, 2026, following twin earthquakes. Thousands of rescuers, relatives and volunteers dig day and night through mounds of concrete to find survivors of the earthquakes that struck Venezuela more than three days ago, leaving nearly 1,500 dead and tens of thousands missing. (Photo by Miguel MEDINA / POOL / AFP)081618+0000 MIGUEL MEDINA