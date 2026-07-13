La Primera Mañana
13 de julio de 2026 a la - 07:27

AUDIO: Economista explica qué significa que Paraguay sea ‘país de ingreso mediano alto’

Mientras el dólar se depreció 10% a nivel mundial en el último año, aquí la caída fue del 25%, una desproporción que pone en riesgo la competitividad del país.
Mientras el dólar se depreció 10% a nivel mundial en el último año, aquí la caída fue del 25%, una desproporción que pone en riesgo la competitividad del país.Gentileza