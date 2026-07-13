Noticias del Chaco
13 de julio de 2026 a la - 01:00

Este miércoles se unirían los extremos del puente de la Bioceánica en el Chaco

Puente colgante en construcción, cables tensores y andamiaje, con un río y vegetación al fondo bajo colores de atardecer.
Se observa la estructura del puente bioceánico en un entorno natural sin personas presentes. El miércoles se unirían los extremos.Gentileza

Tras largos cuatro años de construcción, finalmente este miércoles 15 de julio, se estarían uniendo los extremos del puente de la Bioceánica, que conectará físicamente los océanos Pacífico y Atlántico. La colosal obra constituye un orgullo para la ingeniería nacional. Los trabajos fueron ejecutados en un 90% por obreros paraguayos.

Por Carlos Almirón

La obra se inició a mediados de 2022 a cargo del Consorcio Binacional PY-BRA, integrado por las empresas Tecnoedil Constructora S.A., Cidade LTDA y Paulitec Construções, representado por Paul Sarubbi, con un costo inicial de G. 616.836.755.744, financiado íntegramente por la Itaipú Binacional (Margen Derecha).

Inicios de trabajo en el 2022 para la construccion del puente internacional
Trabajador midiendo el terreno con un equipo de topografía, así se iniciaba en el 2022 lo que hoy es el puente internacional.

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Vista aérea del puente en construcción con cables azules y naranjas, rodeado de vegetación y un bote trabajando en el agua.
Vista del puente de la Bioceánica que unirá dos océanos a través de un corredor.

Los últimos cinco metros que faltaban para unir ambos extremos se concretarían este miércoles 15 de julio, según refirió el ingeniero René Gómez, uno de los principales responsables de la majestuosa obra. No obstante, los trabajos finales del nuevo puente internacional, con miras a su eventual habilitación, recién concluirían a finales de septiembre.

Corredor bioceánico

La puesta en funcionamiento del puente internacional permitirá consolidar el denominado Corredor Bioceánico, integrado por Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, con el objetivo de potenciar el comercio regional con los mercados del pacífico.

Desde el puerto de Santos, sobre la costa del Atlántico, hasta los puertos del Pacífico se deben recorrer más de 3.300 kilómetros. La nueva carretera, considerada por muchos como un segundo Canal de Panamá, permitirá acortar las distancias para llegar a los mercados asiáticos.

La nueva vía servirá para transportar la producción de los países de la región hasta los diferentes puertos del Pacífico y, desde allí, embarcarla rumbo a los mercados de Asia. Esto permitirá ahorrar unos 8.000 kilómetros o aproximadamente una semana de viaje, en comparación con la ruta marítima tradicional por el Atlántico, bordeando el continente africano.

Vista aérea de un puente en construcción, con arcos y cables en azul y naranja, rodeado de escombros y herramientas.
Estructura metálica armada para avanzar en la unión de los extremos.

Carmelo Peralta

Esta comunidad, compuesta por más de 4.000 habitantes en el departamento de Alto Paraguay, será la beneficiada de forma directa con la infraestructura vial del camino de todo tiempo y el puente internacional, que la unirá con la ciudad brasileña de Puerto Murtinho.

Recientemente el presidente Santiago Peña anunció una inversión de US$ 2 millones para dotar a la población de un sistema de agua potable. En tanto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones trabaja en la construcción de una moderna franja costera, sin embargo la comunidad continúa careciendo de numerosas obras de infraestructura social.

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Aeropuerto de Carmelo Peralta, la comunidad necesita fuerte inversión del sector privado, para aprovechar el desarrollo que generará la bioceánica.

La localidad no cuenta con hoteles de primer nivel, sino únicamente con algunos hospedajes. Además, la mayoría de sus calles son de tierra y se encuentran en pésimas condiciones. Si no se realiza una fuerte inversión de capital privado, existe el riesgo de que la comunidad se convierta únicamente en un lugar de paso.

Turismo regional

La extensa ruta del nuevo Corredor Bioceánico no solo facilitará el tránsito de mercaderías, sino que también impulsará el desarrollo del turismo gracias a la diversidad natural y cultural que ofrece el recorrido.

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Los viajeros podrán disfrutar de paisajes únicos, con la flora y fauna del Gran Pantanal, tanto en Brasil como en Paraguay; del imponente Chaco seco; de las bellezas de las provincias argentinas de Salta y Jujuy; de la majestuosidad de la cordillera de los Andes y, finalmente, del agreste desierto de Atacama, en Chile, antes de llegar a los puertos del Pacífico.

En este sentido, ya pueden observarse los preparativos en el Chaco Central, donde las colonias menonitas proyectan la construcción de modernos hoteles internacionales para atender la futura demanda turística.

Sin lugar a dudas, el Corredor Bioceánico transformará el desarrollo económico y social de los países de la región, ya que generará oportunidades de trabajo para miles de personas en diversos sectores.

Fauna de la region desertica en Chile
Las llamas en el desierto de de Atacama en Chile