Subcomisario fue detenido tras llevarse el auto de un camarada

Un subcomisario de la Policía Nacional fue detenido el domingo luego de llevarse el automóvil de otro oficial al finalizar el operativo de seguridad desplegado en la Expo de Mariano Roque Alonso. El uniformado protagonizó una persecución policial que terminó cuando el vehículo volcó en una cuneta de la ruta Ypané-Villeta.

El detenido fue identificado como Cristhian Eduardo Ramírez Aquino, de 38 años, quien presta servicios en la Dirección de Policía de Central. El vehículo involucrado, un Toyota Premio año 2011, pertenece al subcomisario Mario Aurelio Gamarra González, jefe de grupo durante el operativo de seguridad.

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Se llevó el vehículo al terminar el servicio

El director de Policía de Central, comisario Carlos Acosta, explicó que Ramírez cumplió normalmente con su servicio hasta la medianoche del domingo, cuando concluyó el operativo tras la desconcentración del público que asistió al concierto realizado en la Expo.

Según relató, el jefe del grupo le pidió que acercara el vehículo, que se encontraba estacionado a cierta distancia del acceso principal al predio ferial. Sin embargo, otros policías observaron que permaneció alrededor de media hora dentro del automóvil y posteriormente abandonó el lugar sin informar su destino.

El comisario indicó que en ese momento el teléfono celular del oficial permanecía cargándose en la oficina de guardia, por lo que no fue posible establecer contacto con él.

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La persecución terminó con el vehículo volcado

De acuerdo con el informe de la Comisaría 23ª de Ypané, horas después el Centro de Operaciones Policiales alertó sobre un automóvil que no acató la orden de detenerse en un control policial.

Al intentar interceptarlo sobre la ruta PY01, el conductor realizó una maniobra para retornar y escapar de la patrullera, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por unos cinco kilómetros.

Finalmente, el vehículo terminó volcado en una canaleta al costado de la ruta. El conductor descendió e intentó huir a pie, pero fue alcanzado y aprehendido por los intervinientes.

Posteriormente, fue sometido a la prueba de alcotest, cuyo resultado fue de 0,000 miligramos por litro de alcohol en sangre.

Policía atribuye el episodio a un cuadro depresivo

El comisario Acosta señaló que, según manifestaron los familiares del subcomisario, este atraviesa un cuadro depresivo derivado de problemas personales y se encuentra bajo tratamiento médico.

Agregó que el uniformado permanece a disposición del Ministerio Público en la Comisaría 23ª de Ypané y acompañado por sus familiares debido a su estado de salud.

El jefe policial resaltó además que Ramírez se desempeña como subjefe de la Comisaría 43ª de Central y aseguró que hasta ahora no existían antecedentes de irregularidades en su carrera.

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Fiscalía dispuso su libertad

El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal interina Alejandra Vera, de la Unidad Penal Nº 1 de J. Augusto Saldívar, quien ordenó la libre circulación del subcomisario y la devolución del automóvil a su propietario.

Mientras tanto, la Policía Nacional aguarda el avance de las investigaciones para esclarecer las circunstancias que llevaron al oficial a apropiarse del vehículo de su camarada y protagonizar la persecución que movilizó a varias patrulleras.