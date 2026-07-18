La Primera Mañana
18 de julio de 2026 a la - 06:07

AUDIO: Meteorología: pronostican un sábado caluroso

Paisaje urbano de Asunción con edificios altos y neblina al amanecer, creando una atmósfera tranquila.
La niebla cubre el microcentro de Asunción al amanecer, revelando una vista serena de edificios altos.Kike Sosa