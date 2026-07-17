Denuncian faltante de G. 5.000 millones y “cajas paralelas” en la Municipalidad de Asunción

Candidatos a la Junta Municipal por la alianza Unidos por Asunción denunciaron por ABC TV la existencia de un presunto esquema de evasión institucional y la vigencia de “cajas paralelas” que aparentemente desvían los recursos de la Municipalidad de Asunción hacia los bolsillos de unos pocos.

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En comunicación con ABC, los aspirantes a concejales Mauricio Maluff y Noelia Díaz expusieron los resultados de un análisis técnico basado en pedidos de acceso a la información pública, cuyos datos preliminares desnudan un millonario perjuicio para el municipio asunceno.

¿Dónde están los G. 5.000 millones?

Mauricio Maluff explicó que, por ley, cada espectáculo público que vende entradas en la capital debe abonar una tasa obligatoria a la Municipalidad de Asunción desde hace décadas. Sin embargo, los montos que la intendencia declara haber percibido son llamativamente bajos en comparación con el arrastre y los elevados precios de los megaeventos recientes.

El candidato detalló que la opacidad es total. Tras realizar un pedido formal de acceso a la información sobre cómo se controla la venta de tickets y la recaudación real por evento, la Comuna apenas respondió con un listado genérico de nombres de espectáculos y sus respectivos años.

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A pesar de las trabas documentales, los cálculos matemáticos básicos ya exponen la irregularidad, según denunció.

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En el año 2023, la Municipalidad declaró haber recaudado apenas G. 600 millones en concepto de eventos públicos. Sin embargo, en 2025, año marcado por la intervención a la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez y la posterior asunción del actual intendente Luis Bello, la recaudación declarada se cuadriplicó de forma repentina, alcanzando los G. 2.500 millones.

“Hicimos una estimación sumamente generosa sobre el periodo 2023-2025. Asumimos que los eventos se llenaron solo hasta la mitad de su capacidad, calculamos la entrada más barata y aplicamos el impuesto más bajo posible. Con estos números, la Municipalidad debió haber recaudado al menos G. 7.500 millones. Faltan como mínimo G. 5.000 millones que nadie sabe dónde están", denunció Maluff.

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El candidato a concejal lamentó que Asunción viva la mayor época de actividad comercial de su historia, mientras que su infraestructura pública carece de veredas transitables o un sistema de transporte adecuado para recibir a los turistas que llegan en avión para estos eventos.

“Asunción hoy la gobierna el que tiene la plata; cualquiera hace lo que quiere porque no hay una municipalidad que ordene”, sentenció.

“Cajas paralelas” en mercados, tránsito y vialidad

Por su parte, la candidata Noelia Díaz afirmó que el desvío de dinero en los grandes eventos es solo la punta del iceberg de un entramado de corrupción arraigado en casi todas las dependencias de la Municipalidad de Asunción.

Díaz señaló la existencia de recaudaciones en negro o “cajas paralelas” que operan de manera impune a la vista de las autoridades.

La candidata denunció que se constató el uso de materiales, maquinarias y obreros municipales, pagados con los impuestos de los contribuyentes, para ejecutar obras en propiedades privadas, las cuales posteriormente eran facturadas de forma ilegal.

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Afirmó que en el Mercado 4 y en los controles de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) el cobro de coimas y cánones informales que no ingresan a las arcas oficiales es un “secreto a voces” que cuenta con la complicidad directa de los administradores de turno y de los intendentes que lideraron el periodo.

Una página web “escondedora” contra el ciudadano

La referente de Unidos por Asunción también criticó la falta de herramientas digitales transparentes que permitan al ciudadano controlar en qué se gasta su dinero. Catalogó el portal digital de la institución como deficiente de manera adrede.

“La página web de la Municipalidad es escandalosamente horrible. No tiene información básica ni transparencia. Es violenta con el ciudadano porque esconde todo de forma adrede; buscás el número de teléfono de un centro municipal y ni eso está disponible. El dinero entra a la institución, pero se queda en el bolsillo de unos pocos. El trabajo prioritario en la próxima Junta será transparentar todo para recuperar la confianza y terminar con la impunidad”, concluyó Díaz.