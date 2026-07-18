EE.UU. afirma haber destruido depósitos subterráneos de armas en Irán

El Ejército de Estados Unidos aseguró el viernes que bombardeó infraestructura militar y depósitos subterráneos de armas en Irán, en el marco de la séptima noche consecutiva de ataques contra ese país. La operación fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que afirmó haber utilizado aviones de combate, drones y buques de guerra.

La ofensiva se produce en medio de la escalada militar entre ambos países y de las acusaciones cruzadas sobre los objetivos alcanzados durante los bombardeos.

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Centcom detalla los objetivos alcanzados

A través de una publicación en la red social X, el Comando Central estadounidense informó que las operaciones concluyeron el 17 de julio a las 21:30, hora del este de Estados Unidos.

Según el comunicado, las fuerzas estadounidenses atacaron “sitios de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y capacidades marítimas”, sin mencionar instalaciones civiles entre los objetivos alcanzados.

El Centcom añadió que en la operación participaron aviones de combate, vehículos aéreos no tripulados, buques de guerra y otros recursos militares.

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Mantienen bloqueo naval y despliegue militar

En el mismo comunicado, el Comando Central aseguró que continuará exigiendo responsabilidades a Irán por orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Además, afirmó que mantiene un bloqueo naval total sobre los puertos iraníes como parte de las operaciones militares en curso.

El Centcom también informó que más de 50.000 militares estadounidenses permanecen desplegados en distintos puntos de Oriente Medio y se encuentran en estado de alerta, preparados para actuar ante una eventual escalada del conflicto.