La Primera Mañana
21 de julio de 2026 a la - 07:26

AUDIO: IPS busca reestructurar deudas para liberar fondos y combatir desabastecimiento

Carlos Pereira y Isaías Fretes en conferencia, el primero con micrófono y traje oscuro, mientras el segundo escucha atentamente con traje claro.
Carlos Pereira junto con Isaías Fretes.Gentileza