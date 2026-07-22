La Primera Mañana
22 de julio de 2026 a la - 07:35

AUDIO: “Se busca determinar a qué grupo atribuir este hecho y después perseguirlos”, dice ministro de defensa

Naranjito Canindeyu Ybyrarobaná ataque a puesto policial
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