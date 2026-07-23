Jurado de EE.UU. decidirá si Marset es sentenciado a cadena perpetua

El medio boliviano señala en su portal de internet que el destino judicial del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset quedará en manos de un jurado popular en el estado de Virginia, Estados Unidos. Doce ciudadanos estadounidenses deberán decidir, por unanimidad, si el acusado es culpable o inocente de los cuatro delitos que le atribuye la Fiscalía Federal, en un juicio programado para comenzar el 11 de enero de 2027 en la Corte del Distrito Este de Virginia.

Marset, capturado el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra y posteriormente extraditado a Estados Unidos, permanece recluido en una prisión federal mientras avanza uno de los procesos por narcotráfico y lavado de dinero más relevantes de los últimos años para la región sudamericana.

A diferencia del sistema judicial boliviano, donde un Tribunal de Sentencia integrado por tres jueces emite la condena, en este caso la responsabilidad de determinar la culpabilidad recaerá exclusivamente en un jurado compuesto por 12 ciudadanos, quienes deberán alcanzar un veredicto unánime y secreto tras valorar las pruebas y los testimonios presentados durante el juicio.

El juez federal Rossie D. Alston dirigirá el proceso y velará por el cumplimiento de las normas procesales, pero no decidirá sobre la culpabilidad del acusado. Solo en caso de que el jurado emita un fallo condenatorio, será el magistrado quien establezca la pena correspondiente.

De ser hallado culpable, Marset podría enfrentar una condena que va desde 20 años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de los cargos que sean probados durante el juicio.

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Fiscalía prepara un caso de alto impacto

El Ministerio Público estadounidense sostiene que Marset lideró una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos, razón por la cual lo acusa de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para distribuir cocaína, lavado de dinero y conspiración para lavar activos.

Para sustentar la acusación, la Fiscalía prevé presentar alrededor de 40 testigos, entre ellos agentes especiales de la DEA, especialistas en finanzas criminales y antiguos integrantes de la organización que decidieron colaborar con las autoridades.

El caso también contempla abundante evidencia documental, registros financieros, comunicaciones y otros elementos técnicos que serán expuestos durante las audiencias.

Semanas atrás, Marset se declaró no culpable durante la audiencia de formalización de cargos celebrada en Virginia, donde el tribunal fijó el cronograma del proceso.

Posteriormente, el juez Alston concedió una prórroga hasta el 24 de agosto de 2026 para que la Fiscalía y la defensa presenten las mociones técnicas previas al juicio.

La ampliación fue solicitada por los fiscales debido a conflictos de agenda y fue aceptada por la defensa.

De acuerdo con la acusación federal, entre 2018 y marzo de 2026 Sebastián Marset habría coordinado una red de tráfico de cocaína desde Bolivia, Perú y Colombia hacia Europa, utilizando aeronaves, embarcaciones y complejas operaciones financieras para mover las ganancias del narcotráfico.