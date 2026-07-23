Gobierno atribuye al EPP el letal ataque a puesto policial de Canindeyú

El titular del Ministerio del Interior, Enrique Riera, confirmó que los informes balísticos apuntan hacia el grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) como autor del asesinato de tres personas en la noche del martes en el puesto policial de Naranjito, Ybyrarobaná, Canindeyú.

“Se le atribuye al EPP. El último informe de balística confirma que un arma utilizada está vinculada con la misma arma utilizada en el ataque el 3 de mayo pasado a la Comisaría de Ybyrarobaná”, detalló en ABC Cardinal esta mañana.

Se trata de fusiles calibre 5,56, que fueron utilizados contra la Subcomisaría 10ª de la colonia Ybyrarovana’i, en el distrito de Ybyrarobaná, Canindeyú. En aquel atentado, hombres armados dispararon unas 35 veces contra la sede policial utilizando fusiles de ese calibre.

Otros elementos que apuntan al EPP

Consultado sobre otros elementos de sospecha respecto a la autoría del EPP, Riera confirmó hasta el momento el grupo no se adjudicó el ataque. “Es lo que más nos llamó la atención. Porque normalmente, dejan un panfleto reclamando algo, también usaban el famoso el impuesto revolucionario o los secuestros, pero eso no ha pasado”, manifestó.

No obstante, mencionó como elementos que los criminales que perpetraron este reciente ataque llegaron y huyeron a pie “en perfecta formación militar”.

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Además, utilizaron bombas tipo molotov, similares a los que acostumbra fabricar dicha agrupación criminal, y quemaron los automóviles y cuerpos para infundir miedo.

“Para que las fotos sean de los autos incendiados. El terrorismo pretende infundir miedo y el estado no puede quedarse de brazos cruzados. Los que nos confirma objetivamente que fue el EPP es que los casquillos de balas fueron de las mismas armas utilizadas en el otro ataque que sí está probado porque ahí (los atacates) se olvidaron la cámara que nos permitió ver el tipo de armamento que tienen y otros datos más”, manifestó.

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¿El EPP se fortaleció?

En otro momento, el ministro del Interior confirmó que testigos hablaron de 20 a 30 personas en el ataque al puesto policial en Canindeyú. No obstante, no quiso señalar que eso signifique un incremento de integrantes del grupo criminal.

Agregó, en ese sentido, que saben que varios hijos o familiares de los criminales abatidos o detenidos fueron reclutados. También resaltó que lo ocurrido esta semana confirma la migración del grupo criminal, que va abandonando el Norte del país.

“Esta será una nueva camada, que son hijos, primos, sobrinos, que en cinco años no tuvieron ninguna sola presencia fuerte. Este probablemente es uno de los golpes más duros y nos va a obligar a dar respuestas”, manifestó.

Agregó que “están medianamente contenidos” y se está haciendo un fuerte rastrillaje en toda la zona. “Van a recibir las respuestas que se merecen. Esto no va a quedar así”, advirtió Riera.

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Reunión del CODENA

El ministro Riera confirmó que esa información respecto a la autoría del EPP ya fue presentada al presidente Santiago Peña y a partir de ello se convocó de manera “urgente” al Consejo de Defensa Nacional (CODENA) a las 12:00 en Mburuvicha Róga.

Con respecto a qué acciones de seguridad se plantearán, resaltó el fortalecimiento policial con equipos tácticos de toda la zona, en conjunto con las fuerzas militares. “Haremos una revisión y las decisiones que hay que tomar, se van a tomar”, destacó.

Consultado sobre la posibilidad de dejar el puesto de Ministro del Interior, señaló que siempre está su cargo a disposición pero que no cree que siempre las crisis requieran cambios.