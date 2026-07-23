Clima en Paraguay: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables y lloviznas en las primeras horas en la mayor parte del territorio paraguayo.

Sin embargo, el clima comenzaría a mejorar hacia el final de la jornada de hoy. A pesar de esto, mañana se producirían nuevas lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas, aunque estarían limitadas al norte y este del país y no afectarían al sur o a la zona central, donde se encuentra la capital, Asunción.

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Para el sábado solo se esperan lluvias dispersas en algunas zonas del norte.

Días frescos en Paraguay

El ambiente se mantiene fresco en Paraguay y hoy se esperan temperaturas mínimas de 13 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 11 en Encarnación y hasta 17 en el Chaco, con máximas entre 18 y 21 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 16 °C 19 °C San Pedro 15 °C 19 °C Caacupé 13 °C 19 °C Villarrica 12 °C 20 °C Coronel Oviedo 14 °C 20 °C Caazapá 11 °C 20 °C Encarnación 11 °C 20 °C San Juan Bautista 11 °C 18 °C Paraguarí 12 °C 19 °C Ciudad del Este 13 °C 21 °C Asunción 13 °C 19 °C Pilar 11 °C 18 °C Pedro Juan Caballero 16 °C 19 °C Salto del Guairá 14 °C 21 ºC Pozo Colorado 15 °C 20 °C Fuerte Olimpo 17 °C 20 °C Mariscal Estigarribia 16 °C 20 °C

Se espera un leve aumento de la temperatura en los próximos días, con máximas de 21 grados mañana en la capital y 25 grados el sábado, y mínimas entre 15 y 16 grados.