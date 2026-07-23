Clima en Paraguay: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables y lloviznas en las primeras horas en la mayor parte del territorio paraguayo.
Sin embargo, el clima comenzaría a mejorar hacia el final de la jornada de hoy. A pesar de esto, mañana se producirían nuevas lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas, aunque estarían limitadas al norte y este del país y no afectarían al sur o a la zona central, donde se encuentra la capital, Asunción.
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Para el sábado solo se esperan lluvias dispersas en algunas zonas del norte.
Días frescos en Paraguay
El ambiente se mantiene fresco en Paraguay y hoy se esperan temperaturas mínimas de 13 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 11 en Encarnación y hasta 17 en el Chaco, con máximas entre 18 y 21 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
16 °C
19 °C
San Pedro
15 °C
19 °C
Caacupé
13 °C
19 °C
Villarrica
12 °C
20 °C
Coronel Oviedo
14 °C
20 °C
Caazapá
11 °C
20 °C
Encarnación
11 °C
20 °C
San Juan Bautista
11 °C
18 °C
Paraguarí
12 °C
19 °C
Ciudad del Este
13 °C
21 °C
Asunción
13 °C
19 °C
Pilar
11 °C
18 °C
Pedro Juan Caballero
16 °C
19 °C
Salto del Guairá
14 °C
21 ºC
Pozo Colorado
15 °C
20 °C
Fuerte Olimpo
17 °C
20 °C
Mariscal Estigarribia
16 °C
20 °C
Se espera un leve aumento de la temperatura en los próximos días, con máximas de 21 grados mañana en la capital y 25 grados el sábado, y mínimas entre 15 y 16 grados.