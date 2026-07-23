Clima
23 de julio de 2026 a la - 05:27

Clima en Paraguay: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias?

En las primeras horas de la mañana se registraba una llovizna sobre Asunción. (Imagen de archivo)
En las primeras horas de la mañana se registraba una llovizna sobre Asunción. (Imagen de archivo)Silvio Rojas

Las primeras horas de este jueves aún registraban lloviznas en gran parte del país, luego de un par de días de copiosas precipitaciones. Sin embargo, las condiciones del tiempo estarían próximas a normalizarse.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables y lloviznas en las primeras horas en la mayor parte del territorio paraguayo.

Sin embargo, el clima comenzaría a mejorar hacia el final de la jornada de hoy. A pesar de esto, mañana se producirían nuevas lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas, aunque estarían limitadas al norte y este del país y no afectarían al sur o a la zona central, donde se encuentra la capital, Asunción.

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Para el sábado solo se esperan lluvias dispersas en algunas zonas del norte.

Días frescos en Paraguay

El ambiente se mantiene fresco en Paraguay y hoy se esperan temperaturas mínimas de 13 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 11 en Encarnación y hasta 17 en el Chaco, con máximas entre 18 y 21 grados.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

16 °C

19 °C

San Pedro

15 °C

19 °C

Caacupé

13 °C

19 °C

Villarrica

12 °C

20 °C

Coronel Oviedo

14 °C

20 °C

Caazapá

11 °C

20 °C

Encarnación

11 °C

20 °C

San Juan Bautista

11 °C

18 °C

Paraguarí

12 °C

19 °C

Ciudad del Este

13 °C

21 °C

Asunción

13 °C

19 °C

Pilar

11 °C

18 °C

Pedro Juan Caballero

16 °C

19 °C

Salto del Guairá

14 °C

21 ºC

Pozo Colorado

15 °C

20 °C

Fuerte Olimpo

17 °C

20 °C

Mariscal Estigarribia

16 °C

20 °C

Se espera un leve aumento de la temperatura en los próximos días, con máximas de 21 grados mañana en la capital y 25 grados el sábado, y mínimas entre 15 y 16 grados.