La Primera Mañana
24 de julio de 2026 a la - 08:22

AUDIO: Más biodiésel en gasoíl: principio de acuerdo con MIC para disminuir porcentaje hasta fin de año, según UGP

Vista del interior de un motor en taller mecánico con receptáculo de líquido amarillo, posiblemente aceite, y componentes metálicos.
Advierten que solo algunos motores diésel soportan mezclas de biodiésel superiores al 7%, afectando maquinarias y vehículos antiguos.