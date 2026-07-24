Diputado alerta sobre la impresionante cifra que declara Ueno Bank por software

El diputado colorado Mauricio Espínola publicó que, al cierre del año 2025, los balances de los nueve principales bancos del país (Itaú, Continental, Sudameris, GNB, Familiar, Basa, Atlas, Interfisa y Bancop) sumaban un total combinado de US$ 41 millones en el rubro de Bienes Intangibles (sistemas y plataformas), una cifra acorde a la escala de la banca tradicional.

Sin embargo, en ese mismo ítem, Ueno Bank (del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez), registró la impresionante cifra de US$ 125 millones. Una sola entidad triplica lo declarado por casi todo el sistema financiero en su conjunto.

“Es inadmisible que el BCP permita esta estructura de balance. ¿Qué contiene realmente ese rubro en Ueno Bank? ¿Son gastos activados que merecen una explicación técnica o facturación de su vinculada ITTI para inflar ingresos por software?”, cuestionó el legislador colorado Mauricio Espínola.

Para el parlamentario, corresponde verificar si la composición y el tratamiento contable de este activo cumplen estrictamente con el Plan de Cuentas de la Superintendencia de Bancos y las normas prudenciales aplicables.

Lea más: El IPS colocó un billón “a la vista” en Ueno tras ser banco

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Apuntan a auditoras

El legislador extendió su duro cuestionamiento hacia las firmas encargadas de auditar y calificar el riesgo de la entidad. Según denunció, en los informes correspondientes al ejercicio 2025 se omitieron datos fundamentales sobre operaciones entre empresas vinculadas a Ueno Bank.

Lea más: Ueno Bank ya capturó del Estado el doble de su patrimonio efectivo

“No están omitiendo información de un negocio minorista; lo hacen de un grupo empresarial que maneja más de US$ 820 millones en fondos del Estado. ¡Es dinero de todos los paraguayos!”, subrayó Espínola.

El diputado remarcó que los números señalados figuran en la web de cada entidad y son de acceso público. “Si todo esto es visible en los reportes abiertos, ¿qué contendrán las informaciones confidenciales que el BCP le ha negado a la Cámara de Diputados?”, lanzó.

Por último, adelantó que trabaja en un proyecto de ley para poner orden y límites a este tipo de manejos. “De no corregirse a tiempo, las consecuencias para el sistema financiero y la economía paraguaya serán severas. Estamos a tiempo”, declaró.

El 35 por ciento de los fondos jubilatorios

Los G. 761.444 millones (aproximadamente US$ 125 millones) que Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE (exsocio comercial del presidente Santiago Peña), declara en software representan el 35% de los fondos jubilatorios que el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene depositados en esa entidad.

Lea más: Cambios clave en el IPS coincidieron con la catarata de fondos para Ueno Bank

Según datos oficiales a abril pasado, la previsional mantenía en dicho banco G. 2,15 billones (US$ 350 millones). Si se suman los recursos de otros organismos estatales, la captura de fondos públicos por parte de Ueno Bank supera los G. 4,9 billones (US$ 820 millones) al cierre de junio del presente año.