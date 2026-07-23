Mafia del asfalto: Fiscalía allana empresas en el marco de la investigación

Los agentes fiscales Luis Piñánez García y Christian Benítez Cáceres, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, realizaron este jueves una serie de allanamientos en el marco de la investigación conocida como “mafia del asfalto”, que indaga el presunto uso irregular de funcionarios, maquinarias e insumos de la Municipalidad de Asunción para ejecutar obras de pavimentación en propiedades privadas.

Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Segundo Turno y tuvieron como objetivo verificar denuncias sobre un supuesto perjuicio al patrimonio municipal mediante la utilización de recursos públicos en beneficio de particulares.

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Tres establecimientos intervenidos

Durante la jornada fueron allanados los establecimientos AP Construcciones, Cóndor S.A.C.I. y Punto Perón.

Según informó el Ministerio Público, en el primer procedimiento se constató la inexistencia de la supuesta empresa proveedora de los trabajos de asfaltado. En tanto, en los otros dos locales fueron incautados documentos e información que serán analizados para determinar la veracidad de los hechos denunciados y establecer eventuales responsabilidades.

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Investigan presunto uso de bienes municipales

La causa tiene como antecedente una denuncia difundida por medios de comunicación, según la cual funcionarios municipales, junto con maquinarias e insumos pertenecientes a la Comuna capitalina, habrían sido utilizados para pavimentar un complejo deportivo privado.

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De acuerdo con los datos preliminares, en el lugar se habría asfaltado una superficie cercana a 900 metros cuadrados, utilizando aproximadamente 70 toneladas de mezcla asfáltica. El perjuicio patrimonial estimado supera inicialmente los G. 100 millones.

Las obras habrían sido ejecutadas los días 3 y 17 de junio de 2026, presuntamente durante el horario laboral de cuadrillas municipales.

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Videos y supuesto cobro irregular

Las publicaciones periodísticas que originaron la investigación incluyen registros audiovisuales en los que se observaría a presuntos operarios municipales realizando los trabajos con maquinaria de la Municipalidad.

Además, las denuncias mencionan un supuesto cobro de G. 350.000 por metro cuadrado pavimentado, dinero que, de acuerdo con las sospechas, no habría ingresado a las arcas de la Municipalidad de Asunción.

Una segunda intervención bajo la lupa

La investigación también abarca una segunda obra presuntamente ejecutada con recursos públicos dentro del estacionamiento de un establecimiento comercial privado.

Durante sesiones de la Junta Municipal fueron exhibidos videos que mostrarían nuevamente maquinaria y presuntos funcionarios municipales realizando tareas de pavimentación. Estas imágenes se sumaron a otras evidencias presentadas anteriormente sobre una intervención similar en un predio privado donde funciona una cancha deportiva.

Con la documentación incautada en los allanamientos, la Fiscalía buscará determinar si existió un esquema sistemático de utilización de bienes públicos para obras particulares y si corresponde imputar a funcionarios o particulares por presuntos hechos de corrupción en el denominado caso “mafia del asfalto”.