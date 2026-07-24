Clima en Paraguay: ¿dónde tendremos tormentas este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.
Hoy se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este del país, no así en el resto del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción. Las condiciones del tiempo se mantendrían similares mañana, sábado.
Sin embargo, el domingo las precipitaciones podrían extenderse a la mayor parte del resto del país, incluyendo a la capital.
Fin de semana, de fresco a cálido
El ambiente se mantiene fresco en Paraguay y hoy se esperan temperaturas mínimas de 14 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 12 en Encarnación y hasta 17 en el Chaco, con máximas entre 20 y 28 grados a nivel país.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
15 °C
21 °C
San Pedro
15 °C
21 °C
Caacupé
14 °C
21 °C
Villarrica
13 °C
21 °C
Coronel Oviedo
13 °C
21 °C
Caazapá
13 °C
21 °C
Encarnación
12 °C
20 °C
San Juan Bautista
12 °C
20 °C
Paraguarí
13 °C
21 °C
Ciudad del Este
14 °C
21 °C
Asunción
14 °C
21 °C
Pilar
12 °C
20 °C
Pedro Juan Caballero
16 °C
22 °C
Salto del Guairá
16 °C
22 ºC
Pozo Colorado
15 °C
21 °C
Fuerte Olimpo
17 °C
28 °C
Mariscal Estigarribia
16 °C
22 °C
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Los índices subirían levemente en los próximos días, con mínimas de 16 grados en la capital el sábado y 20 grados el domingo, y máximas que alcanzarían 30 grados en zonas del norte del país.