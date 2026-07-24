Clima en Paraguay: ¿dónde tendremos tormentas este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Hoy se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este del país, no así en el resto del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción. Las condiciones del tiempo se mantendrían similares mañana, sábado.

Sin embargo, el domingo las precipitaciones podrían extenderse a la mayor parte del resto del país, incluyendo a la capital.

Fin de semana, de fresco a cálido

El ambiente se mantiene fresco en Paraguay y hoy se esperan temperaturas mínimas de 14 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 12 en Encarnación y hasta 17 en el Chaco, con máximas entre 20 y 28 grados a nivel país.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 15 °C 21 °C San Pedro 15 °C 21 °C Caacupé 14 °C 21 °C Villarrica 13 °C 21 °C Coronel Oviedo 13 °C 21 °C Caazapá 13 °C 21 °C Encarnación 12 °C 20 °C San Juan Bautista 12 °C 20 °C Paraguarí 13 °C 21 °C Ciudad del Este 14 °C 21 °C Asunción 14 °C 21 °C Pilar 12 °C 20 °C Pedro Juan Caballero 16 °C 22 °C Salto del Guairá 16 °C 22 ºC Pozo Colorado 15 °C 21 °C Fuerte Olimpo 17 °C 28 °C Mariscal Estigarribia 16 °C 22 °C

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Los índices subirían levemente en los próximos días, con mínimas de 16 grados en la capital el sábado y 20 grados el domingo, y máximas que alcanzarían 30 grados en zonas del norte del país.