Clima
24 de julio de 2026 a la - 05:27

Clima en Paraguay: ¿dónde tendremos tormentas este fin de semana?

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Las precipitaciones continuarían durante todo el fin de semana y el domingo podrían afectar a la mayor parte del territorio paraguayo, acompañadas de tormentas eléctricas.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Hoy se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este del país, no así en el resto del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción. Las condiciones del tiempo se mantendrían similares mañana, sábado.

Sin embargo, el domingo las precipitaciones podrían extenderse a la mayor parte del resto del país, incluyendo a la capital.

Fin de semana, de fresco a cálido

El ambiente se mantiene fresco en Paraguay y hoy se esperan temperaturas mínimas de 14 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 12 en Encarnación y hasta 17 en el Chaco, con máximas entre 20 y 28 grados a nivel país.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

15 °C

21 °C

San Pedro

15 °C

21 °C

Caacupé

14 °C

21 °C

Villarrica

13 °C

21 °C

Coronel Oviedo

13 °C

21 °C

Caazapá

13 °C

21 °C

Encarnación

12 °C

20 °C

San Juan Bautista

12 °C

20 °C

Paraguarí

13 °C

21 °C

Ciudad del Este

14 °C

21 °C

Asunción

14 °C

21 °C

Pilar

12 °C

20 °C

Pedro Juan Caballero

16 °C

22 °C

Salto del Guairá

16 °C

22 ºC

Pozo Colorado

15 °C

21 °C

Fuerte Olimpo

17 °C

28 °C

Mariscal Estigarribia

16 °C

22 °C

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Los índices subirían levemente en los próximos días, con mínimas de 16 grados en la capital el sábado y 20 grados el domingo, y máximas que alcanzarían 30 grados en zonas del norte del país.