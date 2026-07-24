Municipalidad interviene tras caída de estructura sobre academia de danza

El director de Obras Particulares de la Municipalidad de Asunción, Nicolás Chaparro, afirmó que ayer tomaron intervención inmediata tras tener conocimiento de la caída de la infraestructura que formaba parte de la construcción de un edificio.

Calificó el hecho como “una desgracia con suerte”, puesto que en el momento del colapso ninguna persona se encontraba dentro de la academia de danza afectada.

El edificio en construcción y la academia se encuentran uno al lado de la otra sobre la avenida Molas López, entre las calles Hérib Campos Cervera y San Juan XXIII.

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“Inmediatamente la gente de fiscalización de obras se hizo presente. Lo que sucedió fue la caída de una torre, no del edificio en sí; el edificio está en etapa de terminación, entonces era necesario desmontar la torre de arriba y para eso se monta una torre de grúa en tierra y esa es la que colapsó y cayó en el predio colindante”, detalló para ABC TV sobre los datos preliminares.

Agregó que los intervinientes entregaron a los encargados de la obra inicialmente el acta de intervención, donde se detalla todas las medidas adicionales de seguridad que deben tomar e hizo énfasis en la protección de la finca lindera. “Ellos tienen que hacer un descargo, luego se hará una notificación. Deben reponer todos los daños ocasionados en las viviendas y el predio”, enfatizó.

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Paralelamente, la empresa seguirá sujeta a verificaciones y eventuales sanciones administrativas.

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Fiscalizaciones frecuentes

En otro momento, el director de Obras Particulares aseguró que con frecuencia reciben reportes de situaciones ocasionadas por obras en la ciudad y realiza intervenciones.

“Vemos los daños, en qué medida fue afectado y con esos informes hacemos el acta de intervención y notificaciones a la empresa o al profesional que está efectuando esa construcción”, manifestó.

Aseguró que cuentan con personal técnico suficiente para el monitoreo de las denuncias. Relató que los hechos más frecuentemente reportados son: caídas de materiales, filtraciones, rajaduras de paredes, movimientos de suelo y temblores, entre otros.

“Siempre son atendidos estos reclamos de la ciudadanía. En caso de que haya daños a la propiedad privada, la empresa responsable se debe hacer cargo de todo daño que pueda ocasionar”, garantizó.