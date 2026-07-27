La Primera Mañana
27 de julio de 2026 a la - 10:19

AUDIO: Lula sobre Paraguay y la Triple Alianza: ¿cuál es la intención detrás de los polémicos dichos?

AME2574. SAO PAULO (BRASIL), 24/07/2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante un encuentro con líderes del sistema de ciencia y tecnología de Brasil este viernes, en la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Isaac Fontana
AME2574. SAO PAULO (BRASIL), 24/07/2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante un encuentro con líderes del sistema de ciencia y tecnología de Brasil este viernes, en la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Isaac Fontana ISAAC FONTANA