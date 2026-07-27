Sedeco recibió más de 4.500 reclamos: ¿Qué sectores concentran las quejas?

En su informe de gestión correspondiente a los primeros seis meses del año, Sedeco destacó un crecimiento tanto en las consultas como en los reclamos ingresados por los consumidores a través de sus canales de atención.

Durante este periodo, la institución recibió casi 10.000 consultas y más de 4.500 reclamos registrados mediante el formulario digital disponible en su página web.

Según el reporte, las consultas aumentaron 136% en comparación con el primer semestre de 2025, impulsadas principalmente por el uso del WhatsApp institucional, el chatbot, el formulario digital y la atención telefónica.

En tanto, los reclamos crecieron 57% y fueron ingresados exclusivamente a través del formulario digital disponible en la página web de Sedeco.

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Número de reclamos refleja “mayor confianza”

La ministra de Sedeco, Sara Irún, señaló que el incremento refleja una mayor confianza de la ciudadanía en la institución y un mayor conocimiento sobre los derechos de los consumidores.

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“El aumento de consultas y reclamos demuestra que cada vez más personas conocen sus derechos y confían en la Sedeco para buscar una solución. Nuestro desafío es responder con eficiencia, cercanía y resultados concretos para los consumidores”, expresó.

Dinero recuperado a favor del consumidor

Además del aumento en los reclamos, la institución destacó los resultados de su gestión conciliatoria, que permitió recuperar más de G. 1.000 millones a favor de consumidores durante el primer semestre.

El monto representa, según el ente estatal un incremento del 39% respecto al mismo periodo del año anterior e incluye desde cobros indebidos hasta restitución de bienes, reparaciones, cambios de productos y devolución de dinero.

“Para algunos puede tratarse de un cobro indebido de pocos guaraníes; para otros, de un vehículo o un electrodoméstico. Nuestro compromiso es lograr una compensación justa mediante la intervención del Estado”, destacó Irún.

Servicios financieros lideran el ranking de reclamos

Entre los sectores con mayor cantidad de reclamos durante el primer semestre de 2026, los servicios financieros y seguros concentraron el mayor porcentaje, con el 19%.

Según Sedeco, los principales conflictos estuvieron relacionados con gestiones de cobranza abusivas, llamadas reiteradas, hostigamiento, notificaciones a familiares o empleadores y cobros indebidos sin respaldo efectivo de la deuda.

En segundo lugar se ubicaron las telecomunicaciones, con el 12% de los reclamos. En este segmento persisten problemas vinculados a cambios de tarifas, facturación errónea, promociones engañosas y dificultades para cancelar servicios.

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Los productos electrónicos y electrodomésticos representaron el 11% de las denuncias. Los principales inconvenientes estuvieron relacionados con la postventa, garantías, reparaciones y demoras en los servicios técnicos.

El sector automotor concentró el 6% de los reclamos, con quejas por cláusulas abusivas en contratos de compra, problemas con planes de financiamiento y fallas mecánicas en vehículos nuevos.

Por su parte, transporte representó el 5% de los reclamos, principalmente por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos, pérdida o demora en la entrega de equipajes, cambios de tarifas y modificaciones de horarios e itinerarios.

En conjunto, estos cinco sectores concentran aproximadamente el 54% del total de reclamos recibidos por Sedeco.

Sedeco realizó más de 200 fiscalizaciones

A su vez informaron que en los pirmeros seis meses del 2026, Sedeco realizó 226 fiscalizaciones en todo el país, tanto de oficio como a partir de reclamos presentados por consumidores.

Los rubros con mayor cantidad de intervenciones fueron: Minimercados y supermercados (39%), turismo (12%), gastronomía (8%), librerías (7%), Electrodomésticos y electrónica (6%) y Farmacias (4%).

El resto de las fiscalizaciones correspondió a otros comercios, como estaciones de servicio, ferreterías, mueblerías, jugueterías, ópticas y sanitarios.