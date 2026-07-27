Bachi Núñez responde a Lula por sus dichos sobre la Triple Alianza

El presidente del Congreso Nacional paraguayo, el senador cartista Basilio Núñez (ANR, Partido Colorado) publicó este lunes en redes sociales un comunicado en el que sienta postura sobre polémicas declaraciones realizadas la semana pasada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva relacionadas a la Guerra de la Triple Alianza que enfrentó a Paraguay con Argentina, Brasil y Uruguay entre 1864 y 1870.

“A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil”, dijo Da Silva en un discurso en el que buscaba justificar el gasto militar, el pasado viernes durante un acto político en Sao Paulo, en medio de la campaña previa a las elecciones presidenciales en Brasil, en las que Lula buscará la reelección.

Legisladores e historiadores paraguayos han cuestionado las expresiones del presidente brasileño y han señalado que la guerra no comenzó por ambiciones expansionistas de Paraguay, sino como una reacción del Gobierno paraguayo de esa época ante una intervención militar del Imperio de Brasil en Uruguay.

Presidente del Congreso pide “respeto” a Brasil

En el comunicado emitido hoy, el senador Núñez señala que las expresiones de Lula da Silva “han generado una profunda reacción en el Paraguay” y añade que “cuando (la Guerra de la Triple Alianza es evocada) por la máxima autoridad de un Estado hermano, esperamos que se lo haga con el respeto y la sensibilidad que merece una tragedia que marcó para siempre la historia del Paraguay”.

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“Defender la soberanía nacional no significa únicamente proteger nuestro territorio y nuestras instituciones. Significa también custodiar la memoria de quienes, con enormes sacrificios, hicieron posible la continuidad de la República en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia”, agrega el comunicado.

El texto enfatiza que la postura de “defensa de nuestra memoria histórica” que profesa “no está dirigida contra ningún pueblo hermano ni pretende reabrir heridas del pasado”, y agrega que “las relaciones entre el Paraguay y el Brasil deben continuar fortaleciéndose sobre la base del respeto mutuo, el diálogo franco y el reconocimiento responsable de la historia que compartimos”.

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“El Paraguay mira al futuro con vocación de integración y cooperación, pero lo hace sin renunciar al respeto por su historia, por sus héroes y por los sacrificios sobre los cuales se sostuvo nuestra República”, añade.

Silencio del Ejecutivo

En conversación con ABC Cardinal, el senador Núñez hizo eco a su declaración escrita diciendo que “un país tiene que proteger su territorio, sus instituciones y también la memoria”. Dijo no descartar que se emita un pronunciamiento oficial del Congreso tras la sesión ordinaria del Senado este miércoles.

El senador cartista comentó también sobre el silencio que ha mantenido hasta ahora sobre el tema el Poder Ejecutivo y opinó que el presidente Santiago Peña “maneja sus tiempos” y que “más temprano que tarde hablará sobre el punto”.

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La Guerra de la Triple Alianza es hasta ahora el mayor conflicto bélico registrado en Sudamérica. Se estima que el conflicto se saldó con las muertes de alrededor de 300.000 paraguayos – entre militares y civiles –, una cifra que, según estimaciones, habría equivalido a hasta el 85 por ciento de la población que tenía el país al comenzar la guerra.