La Primera Mañana
19 de agosto de 2026 a la - 09:31

AUDIO: ¿Falla del MOPC en Pedrozo? Dinatran apunta a sobrecarga del camión y falta de báscula

Restos de un camión calcinado en un terreno abierto, rodeado de cintas de seguridad y humo residual.
Un camión se incendió en Pedrozo, dejando solo restos y un ambiente de emergencia.Faustina Agüero