Viaje de Cartes: Pedro Ovelar dice que dueño del avión es “una persona distinta” al exbanquero brasileño preso

El avión privado del exbanquero brasileño Daniel Vorcaro, quien se encuentra privado de libertad desde el 4 de marzo pasado tras investigaciones por crímenes financieros, estableció como su “base” de operaciones a Asunción, según una reciente investigación publicada por el diario brasileño Valor Econômico, a partir de un reporte de la agencia de noticias Folhapress.

El jet tiene dos órdenes judiciales de bloqueo que prohíben su venta o transferencia, además de que no ingresó al espacio aéreo de Brasil desde el 20 de agosto de 2025, ya que según los especialistas en derecho aeronáutico consultados por Valor Econômico, quien sea que esté utilizando actualmente el avión evita pisar territorio brasileño por temor a que la Policía Federal (PF) lo incaute.

Se trata de un jet Gulfstream modelo GV-SP, registrado bajo el prefijo PR-PSE a nombre de Viking, una firma de gestión patrimonial perteneciente al exfinancista de Banco Master y cuyo costo es de aproximadamente 120 millones de reales (más de US$ 20 millones).

Hoy el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, confirmó que el jet operó en Paraguay sin ningún tipo de impedimento legal ni restricción internacional y hasta admitió que existen indicios de que el expresidente Horacio Cartes abordó dicho avión para viajar a los Estados Unidos durante el Mundial de Fútbol.

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La aeronave ayer, tras una notificación por parte de la Policía Federal de Brasil a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), fue enviada a Brasilia donde fue incautada, pero su tripulación quedó libre, ya que no pesaba orden de captura sobre la misma, según detalló Mendoza.

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Pedro Ovelar niega vínculos entre Cartes y exbanquero brasileño preso

Pedro Ovelar, en representación de Horacio Cartes, emitió un comunicado público ante las publicaciones sobre la “aparente” utilización del expresidente de la República del avión en cuestión para el vuelo chárter en el que viajó para asistir a la Copa del Mundo.

En su escrito publicado en su cuenta de la red social X, Ovelar aclaró que la posibilidad de contratar el servicio de transporte aéreo fue acercada a través del propietario de una empresa que alquila hangares en Paraguay sin vinculación societaria alguna con Horacio Cartes o su familia, y fue la misma persona que posteriormente facilitó el contacto con la persona que se presentó como propietario y representante de la aeronave.

“Conforme a las verificaciones efectuadas en los sistemas de consulta accesibles a particulares, la persona que se presentó como propietario y representante de la aeronave no registra antecedentes penales. Esta persona no es el ciudadano brasileño vinculado al Banco Master de Brasil al que determinadas publicaciones han señalado como propietario de la aeronave. Se trata de una persona distinta”, sostuvo el abogado.

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Agregó que la contratación de un servicio de flete aéreo no implica ni permite presumir que quien lo contrata conozca la composición actual o histórica de las sociedades que sean o hayan sido propietarias de la aeronave, ni mucho menos que mantenga vínculo alguno con sus socios, propietarios anteriores o personas relacionadas con ellos. Dijo además que pretender establecer una vinculación de esa naturaleza, por el solo hecho de haber contratado el servicio, carece de sustento.

Refirió que al momento de la contratación, lo relevante para su representado era que tanto la aeronave, como su tripulación se encontraran debidamente habilitadas y sin restricciones para realizar el vuelo previsto entre Paraguay y los Estados Unidos y su posterior regreso.

“La aeronave y su tripulación cumplieron con los controles y procedimientos aeroportuarios y migratorios correspondientes en ambos países, sin impedimento alguno para la realización del viaje. No existe, por tanto, fundamento para atribuir a mi representado, a partir de la contratación de este vuelo, vínculos, conocimientos o conductas diferentes de los aquí expresamente señalados. Toda afirmación en contrario deberá estar respaldada por hechos ciertos y comprobables. La difusión de afirmaciones falsas o imputaciones que lesionen ilegítimamente el honor y la reputación de mi representado podrá dar lugar al ejercicio de las acciones legales que correspondan conforme al ordenamiento jurídico vigente”, culminó en su texto.