La Primera Mañana
08 de septiembre de 2026 a la - 17:24

AUDIO: Policía investiga intervención frente a la casa de Horacio Cartes

Pablo Callizo en sudadera gris y Sebastián Garay en camisa clara, de pie en celda amarilla con rejas metálicas.
Pablo Callizo y Sebastián Garay esperan en una celda tras ser aprehendidos durante una manifestación pacífica.