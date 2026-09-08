La Primera Mañana
08 de septiembre de 2026 a la - 17:19

AUDIO: “Si una protesta pacífica merece una celda, perdemos la libertad”, dice candidato a concejal detenido

Concejales Pablo Callizo en sudadera gris y Sebastián Garay en camisa a cuadros, serios, sosteniendo muñecos de peluche en comisaría amarilla.
Pablo Callizo y Sebastián Garay son aprehendidos en Asunción tras una manifestación pacífica frente a la vivienda del expresidente Cartes.