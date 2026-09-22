La Primera Mañana
22 de septiembre de 2026 a la - 07:20

AUDIO: Comisión sobre IPS comenzará investigando colocación de fondos en bancos, dice Amarilla

Dionisio Amarilla con traje oscuro y corbata negra, hablando ante micrófonos rodeado de periodistas en un ambiente formal.
Dionisio Amarilla, senador del Partifo Liberal Radical Auténtico (PLRA)ABC TV
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