La Primera Mañana
22 de septiembre de 2026 a la - 09:30

AUDIO: Crisis en el IPS: Justificaron fallas informáticas y negaron desfalco

Fachada del IPS con banderas, árboles alrededor y vehículos en movimiento y estacionados en un acceso controlado.
La fachada del IPS se observa con vehículos estacionados y banderas, en un ambiente controlado.ARCHIVO
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.