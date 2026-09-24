La Primera Mañana
24 de septiembre de 2026 a la - 07:06

AUDIO: Fiscal explica por qué fue liberado el joven que apuñaló a un estudiante

Joven de espaldas en comisaría, con sudadera azul y pantalones oscuros, frente a cartel de la Policía Nacional.
Marcos González fue aprehendido luego de supuestamente atacar a un estudiante de 16 años en Mariano Roque Alonso con un arma blanca.
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