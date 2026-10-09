La Primera Mañana
09 de octubre de 2026 a la - 08:08

AUDIO: Informe del BCP sobre Ueno tiene “respuestas vagas”, según economista

Edificio del BCP en un día soleado, rodeado de césped y árboles, sin personas visibles.
Sede del Banco Central del Paraguay (BCP).
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.