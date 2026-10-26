La Primera Mañana
26 de octubre de 2026 - 07:46

AUDIO: Zenaida Delgado niega acusaciones de cobros ilegales y anuncia denuncia penal

Zenaida Delgado, senadora cartista.
Zenaida Delgado, senadora cartista.
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