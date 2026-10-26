Harry Kane y Alexia Putellas lideran el palmarés del Balón de Oro 2026

La gala del Balón de Oro 2026 dejó a Harry Kane y Alexia Putellas como los grandes protagonistas de la noche. El delantero inglés del Bayern Múnich conquistó el premio masculino, mientras que la española, exfigura del Barcelona, obtuvo su tercer galardón femenino, tras los conseguidos en 2021 y 2022.

Lea más: Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro y destrona a Bonmatí

Kane también recibió el Trofeo Gerd Müller al mejor goleador, en una ceremonia que reconoció a figuras del fútbol masculino y femenino, entrenadores, jóvenes talentos, arqueros y equipos destacados de la temporada.

España tuvo una presencia importante entre los premiados. Luis de la Fuente fue elegido mejor entrenador de un seleccionado masculino y Pere Romeu recibió la distinción al mejor técnico de un equipo femenino. Además, Lamine Yamal y Vicky López se quedaron con los trofeos Raymond Kopa, destinados a los mejores jóvenes, mientras que Unai Simón y Cata Coll fueron reconocidos como los mejores arqueros.

El Paris Saint-Germain fue distinguido como mejor equipo masculino y el Barcelona recibió el premio en la categoría femenina. Por su parte, el inglés Bukayo Saka obtuvo el Premio Sócrates por su labor humanitaria.

Todos los ganadores del Balón de Oro 2026

Balón de Oro masculino: Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich).

Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (España/Barcelona).

Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador: Luis de la Fuente (selección española).

Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador de un equipo femenino: Pere Romeu (Barcelona).

Trofeo Gerd Müller al mejor goleador: Harry Kane (Bayern Múnich).

Trofeo Gerd Müller a la mejor goleadora: Charlyn Corral (México/Pachuca).

Trofeo Raymond Kopa al mejor jugador joven: Lamine Yamal (Barcelona).

Trofeo Raymond Kopa a la mejor jugadora joven: Vicky López (Barcelona).

Trofeo Lev Yashin al mejor portero: Unai Simón (Athletic Club y España).

Trofeo Lev Yashin a la mejor portera: Cata Coll (Barcelona y España).

Premio Sócrates a la acción humanitaria: Bukayo Saka (Arsenal).

Mejor equipo masculino: Paris Saint-Germain.

Mejor equipo femenino: Barcelona.

El historial de los últimos Balones de Oro

Masculino

2026: Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich).

2025: Ousmane Dembélé (Francia/Paris Saint-Germain).

2024: Rodri (España/Manchester City).

2023: Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain).

2022: Karim Benzema (Francia/Real Madrid).

2021: Lionel Messi (Argentina/Barcelona y Paris Saint-Germain).

2019: Lionel Messi (Argentina/Barcelona).

2018: Luka Modrić (Croacia/Real Madrid).

2017: Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid).

2016: Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid).

Femenino

2026: Alexia Putellas (España/Barcelona).

2025: Aitana Bonmatí (España/Barcelona).

2024: Aitana Bonmatí (España/Barcelona).

2023: Aitana Bonmatí (España/Barcelona).

2022: Alexia Putellas (España/Barcelona).

2021: Alexia Putellas (España/Barcelona).

2019: Megan Rapinoe (Estados Unidos/Reign FC).

2018: Ada Hegerberg (Noruega/Olympique de Lyon).

El Balón de Oro femenino comenzó a entregarse en 2018, mientras que en 2020 no se concedieron los premios debido a la pandemia de COVID-19.