Bajó el telón de la División Intermedia: Capiatá cierra con goleada y Tacuary se despide con otra derrota

La División Intermedia 2026 bajó el telón con una derrota más para Tacuary, que cayó por 3-0 frente a Deportivo Capiatá.

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El conjunto escobero aprovechó el último compromiso del campeonato para despedirse con una victoria, mientras que el equipo de barrio Jara cerró una temporada para el olvido, marcada por los resultados insuficientes y la pérdida de la categoría.

Jorge Benítez, José Escurra y Alexis Acuña anotaron los goles de Capiatá, que impuso su eficacia para quedarse con los tres puntos en el cierre del torneo.

Sin embargo, el triunfo no alcanza para maquillar una campaña irregular del Escobero. Deportivo Capiatá terminó con 38 puntos, producto de nueve victorias, 11 empates y 10 derrotas, un balance que lo dejó lejos de la pelea por los puestos de ascenso.

El panorama de Tacuary fue todavía más preocupante. El equipo acumuló apenas 27 unidades, con cinco triunfos, 12 empates y 13 derrotas. Los números reflejan las dificultades que arrastró durante la competencia y que terminaron por condenarlo al descenso. La derrota final fue otro golpe para una institución que deberá replantear su proyecto deportivo para intentar regresar a la categoría.

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Santaní y General Caballero, los que cumplieron el objetivo

Con la conclusión del campeonato, Deportivo Santaní, campeón de la Intermedia, y General Caballero de Juan León Mallorquín, subcampeón, aseguraron su regreso a la División de Honor.

En el extremo opuesto, 3 de Noviembre, Fernando de la Mora y Tacuary FBC perdieron la categoría y deberán competir en una división inferior la próxima temporada.

El cierre dejó así una realidad contrastante: dos equipos alcanzaron el objetivo de subir a Primera, mientras otros tres pagaron caro sus campañas. Para Tacuary, histórico participante del fútbol paraguayo, el descenso representa una señal de alarma y la necesidad de revisar un rendimiento que estuvo muy lejos de las exigencias de la categoría.